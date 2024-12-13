Мухамадуллин – 61-й россиянин, сыгравший в этом сезоне НХЛ. У защитника «Сан-Хосе» 1 бросок, 2 блока и 2 потери за 15:40 с «Сент-Луисом»
Шакир Мухамадуллин – 61-й россиянин, сыгравший в этом сезоне НХЛ.
22-летний защитник «Сан-Хосе» принял участие в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луисом» (4:3).
Эта игра стала для экс-игрока «Салавата Юлаева» первой в сезоне и 4-й за карьеру в НХЛ. В этом сезоне он также провел 14 матчей в АХЛ за «Барракуду» и набрал 6 (0+6) очков при полезности «минус 3».
Сегодня Мухамадуллин (15:40, 0:34 – в меньшинстве, нейтральная полезность) нанес 1 бросок в створ, сделал 2 блока, применил 1 силовой прием и допустил 2 потери.
Добавим, что Шакир стал 61-м россиянином, сыгравшим хотя бы 1 матч в текущем сезоне НХЛ.
Чибриков – 60-й россиянин, сыгравший в этом сезоне НХЛ. В прошлом чемпионате было 66, рекорд – 72
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Quant Hockey
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