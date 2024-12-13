Селебрини набрал 2+1 с «Сент-Луисом». У 1-го номера драфта НХЛ 19 очков в 20 играх – делит 2-е место в гонке бомбардиров среди новичков

Макклин Селебрини набрал 2+1 с «Сент-Луисом».

Первый номер драфта-2024 сделал дубль и результативную передачу в матче «Сан-Хосе » против «Блюз» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ .

Форварда «Шаркс» признали первой звездой встречи.

На счету 18-летнего канадца стало 19 (10+9) очков в 20 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4».

Он делит 2-е место в гонке бомбардиров среди новичков с защитником «Монреаля» Лэйном Хатсоном (19 очков в 29 играх, 0+19) и сократил отставание от лидера – форварда «Филадельфии» Матвея Мичкова (27 в 28, 11+16) – до 8 баллов.

Также Селебрини стал вторым новичком в сезоне с 10 шайбами.