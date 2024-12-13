Селебрини набрал 2+1 с «Сент-Луисом». У 1-го номера драфта НХЛ 19 очков в 20 играх – делит 2-е место в гонке бомбардиров среди новичков
Макклин Селебрини набрал 2+1 с «Сент-Луисом».
Первый номер драфта-2024 сделал дубль и результативную передачу в матче «Сан-Хосе» против «Блюз» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
Форварда «Шаркс» признали первой звездой встречи.
На счету 18-летнего канадца стало 19 (10+9) очков в 20 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4».
Он делит 2-е место в гонке бомбардиров среди новичков с защитником «Монреаля» Лэйном Хатсоном (19 очков в 29 играх, 0+19) и сократил отставание от лидера – форварда «Филадельфии» Матвея Мичкова (27 в 28, 11+16) – до 8 баллов.
Также Селебрини стал вторым новичком в сезоне с 10 шайбами.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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