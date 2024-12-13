Георгиев стартовал в «Сан-Хосе» с победы. Он отразил 17 из 20 бросков в матче с «Сент-Луисом»

Александр Георгиев стартовал в «Сан-Хосе» с победы.

Вратарь провел первый матч за «Шаркс» после обмена из «Колорадо», сыграв против «Сент-Луиса » (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ .

В 19 матчах в текущем сезоне у 28-летнего россиянина 9 побед при 87,3% сэйвов и коэффициенте надежности 3,36.