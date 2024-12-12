Владислав Третьяк: «Противостояние России и Канады – венец хоккея. Хотели бы провести матч в Москве, но будем прорабатывать вариант в Дубае»
Владислав Третьяк высказался о возможности проведения игры России с Канадой.
Федерация хоккея России подписала меморандум о сотрудничестве с федерацией зимних видов спорта Объединенных Арабских Эмиратов.
«Есть желание провести матчи КХЛ и НХЛ в Дубае. Будем выходить на Hockey Сanada. Уважаем все команды, но венец хоккея – противостояние России и Канады.
Хотели бы провести в Москве, но будем прорабатывать такой вариант», – сказал глава ФХР Владислав Третьяк.
Ротенберг о сотрудничестве ФХР с ОАЭ: «Хотим пригласить лучшие клубы НХЛ и сборную Канады в Дубай. Совместными усилиями можно добиться проведения таких игр»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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