Роман Ротенберг: «В Дубае и Абу-Даби есть две арены, там можно залить лед. Можем привезти лучшие команды в мире, без политики. Это будет прорыв»

Роман Ротенберг высказался о возможности проведения хоккейных матчей в ОАЭ.

Сегодня Федерация хоккея России подписала меморандум о сотрудничестве с федерацией зимних видов спорта Объединенных Арабских Эмиратов.

«Есть две арены в Дубае и Абу-Даби, там можно залить лед. Сделали такое в Пекине, нет никаких технологических препятствий. Можем привезти лучшие команды в мире.

Может, и сборную России, и команды КХЛ . Это будет без политики. Самое главное – спортивная составляющая. Это будет прорыв», – сказал первый вице‑президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Ротенберг о сотрудничестве ФХР с ОАЭ: «Хотим пригласить лучшие клубы НХЛ и сборную Канады в Дубай. Совместными усилиями можно добиться проведения таких игр»