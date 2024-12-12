Роман Ротенберг: «В Дубае и Абу-Даби есть две арены, там можно залить лед. Можем привезти лучшие команды в мире, без политики. Это будет прорыв»
Роман Ротенберг высказался о возможности проведения хоккейных матчей в ОАЭ.
Сегодня Федерация хоккея России подписала меморандум о сотрудничестве с федерацией зимних видов спорта Объединенных Арабских Эмиратов.
«Есть две арены в Дубае и Абу-Даби, там можно залить лед. Сделали такое в Пекине, нет никаких технологических препятствий. Можем привезти лучшие команды в мире.
Может, и сборную России, и команды КХЛ. Это будет без политики. Самое главное – спортивная составляющая. Это будет прорыв», – сказал первый вице‑президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.
Ротенберг о сотрудничестве ФХР с ОАЭ: «Хотим пригласить лучшие клубы НХЛ и сборную Канады в Дубай. Совместными усилиями можно добиться проведения таких игр»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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