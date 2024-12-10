Ротенберг показал форму «России 25»: «Как вам?»
Роман Ротенберг показал форму сборной «России 25».
Команда примет участие в Кубке Первого канала. Турнир пройдет с 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге.
«Как вам?» – написал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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