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Ротенберг показал форму «России 25»: «Как вам?»

Роман Ротенберг показал форму сборной «России 25».

Команда примет участие в Кубке Первого канала. Турнир пройдет с 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге.

«Как вам?» – написал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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