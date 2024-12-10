Ротенберг показал форму «России 25»: «Как вам?»

Роман Ротенберг показал форму сборной «России 25».

Команда примет участие в Кубке Первого канала . Турнир пройдет с 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге.

«Как вам?» – написал главный тренер СКА и «России 25 » Роман Ротенберг .