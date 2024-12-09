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  • Ротенберг о Кубке Первого канала: «Исторические матчи, покажем миру уровень хоккея. Даже в Дурбане все знают, когда играет СКА, смотрят. И в Нью-Йорке все наблюдают, конечно же»
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Ротенберг о Кубке Первого канала: «Исторические матчи, покажем миру уровень хоккея. Даже в Дурбане все знают, когда играет СКА, смотрят. И в Нью-Йорке все наблюдают, конечно же»

Роман Ротенберг заявил о популярности матчей СКА во всем мире.

Главный тренер команды высказался о Кубке Первого канала, в котором сыграют команды «России 25», Беларуси, Казахстана, а также сборная мира, составленная из выступающих в КХЛ легионеров.

«Мы очень благодарны за участие сборной мира КХЛ в Кубке Первого канала. Я думаю, это повышает статус, повышает интерес к турниру. Будет сильнейшая сборная. Но состав есть, кого пригласили. Когда мы увидим окончательный состав, будет понимание, в какой хоккей будет играть сборная мира. Сильный состав, сильный тренерский штаб.

К Майку Кинэну отношусь с огромным уважением. Я Майка хорошо знаю, общаюсь с ним постоянно. Он, кстати, всегда меня поддерживал. И да-да, еще раньше всегда меня поддерживал.

Я с большим уважением отношусь к Майку Кинэну. Это величайший тренер. Все помнят его баталии со сборной СССР, как он выигрывал Кубок Стэнли в «Рейнджерс». И мне даже Павел Буре лично рассказывал, какой он тренер, когда они были в «Ванкувере» вместе. Это очень интересно.

Я думаю, это будут исторические игры, мы всему миру покажем уровень хоккея, и это будет интересно всем. Как и все игры КХЛ сейчас, особенно нашего клуба СКА – потому что очень много известных игроков. Это вызывает огромный интерес везде, не только в России, а во всех странах мира, и в странах БРИКС, даже в городе Дурбане все знают, когда играет СКА, все смотрят игры – без шуток.

И, конечно же, в Нью-Йорке тоже все наблюдают, и это замечательно. Мы очень рады всем нашим болельщикам по всему миру», – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт СКА
logoРоман Ротенберг
сборная России U25
logoКХЛ
logoКубок Первого канала
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoСКА
logoМайк Кинэн
logoПавел Буре
logoНХЛ
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