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  • Ротенберг об устойчивости вратарей СКА: «Лишняя суета и нервяк не нужны. Они ценят, что играют в СКА. Ценят, что их привлекают к сборным. Настоящие патриоты»
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Ротенберг об устойчивости вратарей СКА: «Лишняя суета и нервяк не нужны. Они ценят, что играют в СКА. Ценят, что их привлекают к сборным. Настоящие патриоты»

Роман Ротенберг поделился мнением относительно вратарей СКА.

– В чем секрет психологической устойчивости ваших молодых вратарей? Мойсевич, Заврагин – ощущение, что они даже не волнуются. Это такое поколение или именно эти ребята отличаются?  

– Знаете, это не вопрос поколения, но это вопрос психологии. Воспитания родителей, работы тренеров вратарей. Надо поблагодарить тренеров вратарей, которые работали с детства и с Пашей Мойсевичем, и с Егором Заврагиным.

Мы видим, что они обладают таким хладнокровием, спокойствием, которое нам необходимо. Нам лишняя суета и нервяк не нужны в команде.

Да, от вратаря очень многое зависит. Когда вратарь уверенно играет, он спокоен всегда, во всех ситуациях.

Могу сказать, что оба вратаря – можно также сказать и про Плешкова, и про Бережного – это ребята, которые прошли очень много в своей жизни, сами сделали себя.

И они очень ценят, что играют в хоккейном клубе СКА. Ценят, что их привлекают к сборным командам России. Они настоящие патриоты.

Спокойствие этих ребят передается полевым игрокам, что очень важно. Это очень важная черта вратаря, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт СКА
logoРоман Ротенберг
logoАртемий Плешков
logoПавел Мойсевич
logoКХЛ
logoЕгор Заврагин
logoСКА
logoСтанислав Бережной
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