Ротенберг об устойчивости вратарей СКА: «Лишняя суета и нервяк не нужны. Они ценят, что играют в СКА. Ценят, что их привлекают к сборным. Настоящие патриоты»
– В чем секрет психологической устойчивости ваших молодых вратарей? Мойсевич, Заврагин – ощущение, что они даже не волнуются. Это такое поколение или именно эти ребята отличаются?
– Знаете, это не вопрос поколения, но это вопрос психологии. Воспитания родителей, работы тренеров вратарей. Надо поблагодарить тренеров вратарей, которые работали с детства и с Пашей Мойсевичем, и с Егором Заврагиным.
Мы видим, что они обладают таким хладнокровием, спокойствием, которое нам необходимо. Нам лишняя суета и нервяк не нужны в команде.
Да, от вратаря очень многое зависит. Когда вратарь уверенно играет, он спокоен всегда, во всех ситуациях.
Могу сказать, что оба вратаря – можно также сказать и про Плешкова, и про Бережного – это ребята, которые прошли очень много в своей жизни, сами сделали себя.
И они очень ценят, что играют в хоккейном клубе СКА. Ценят, что их привлекают к сборным командам России. Они настоящие патриоты.
Спокойствие этих ребят передается полевым игрокам, что очень важно. Это очень важная черта вратаря, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий