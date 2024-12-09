Терещенко о том, что матчи СКА смотрят в Дурбане и Нью-Йорке: «При всем уважении к Ротенбергу, вообще не знаю, как это комментировать»

Алексей Терещенко высказался относительно интереса к матчам СКА.

Главный тренер петербургского клуба после матча против «Барыса» (1:0) и в контексте предстоящего Кубка Первого канала заявил: «Исторические матчи, покажем миру уровень хоккея. Даже в Дурбане все знают, когда играет СКА, смотрят. И в Нью-Йорке все наблюдают, конечно же» .

– Раз Роман Борисович говорит, что мы покажем всему миру уровень хоккея на Кубке Первого канала, значит, так и будет!

– В Нью-Йорке и Южной Африке смотрят матчи СКА?

– Не знаю, как это комментировать (смеется).

При всем уважении к Роману Борисовичу, вообще не знаю, как это комментировать. Может, правда смотрят, не знаю, – сказал трехкратный чемпион мира.