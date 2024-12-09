Терещенко о том, что матчи СКА смотрят в Дурбане и Нью-Йорке: «При всем уважении к Ротенбергу, вообще не знаю, как это комментировать»
Алексей Терещенко высказался относительно интереса к матчам СКА.
Главный тренер петербургского клуба после матча против «Барыса» (1:0) и в контексте предстоящего Кубка Первого канала заявил: «Исторические матчи, покажем миру уровень хоккея. Даже в Дурбане все знают, когда играет СКА, смотрят. И в Нью-Йорке все наблюдают, конечно же».
– Раз Роман Борисович говорит, что мы покажем всему миру уровень хоккея на Кубке Первого канала, значит, так и будет!
– В Нью-Йорке и Южной Африке смотрят матчи СКА?
– Не знаю, как это комментировать (смеется).
При всем уважении к Роману Борисовичу, вообще не знаю, как это комментировать. Может, правда смотрят, не знаю, – сказал трехкратный чемпион мира.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
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