Панарин после 1:2 от «Чикаго»: «Мы должны забивать. Кажется, я уже 100-й раз это говорю. Надеюсь, в следующей игре это случится»
Артемий Панарин высказался после матча против «Чикаго» (1:2).
Поражение стало для «Рейнджерс» 8-м в 10 последних матчах.
«Я уже не знаю, что сказать. У нас снова было много моментов, мы должны были забивать, но не забили. Моменты не выигрывают матчи, мы это знаем.
Мы должны забивать, надеюсь, снова начнем. Кажется, я уже 100-й раз это говорю, надеюсь, в следующей игре это случится», – сказал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.
Панарин остался без очков в матче с «Чикаго». У него 7 бросков в створ за рекордные в сезоне 24:57
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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