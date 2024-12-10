Панарин после 1:2 от «Чикаго»: «Мы должны забивать. Кажется, я уже 100-й раз это говорю. Надеюсь, в следующей игре это случится»

Артемий Панарин высказался после матча против «Чикаго» (1:2).

Поражение стало для «Рейнджерс» 8-м в 10 последних матчах .

«Я уже не знаю, что сказать. У нас снова было много моментов, мы должны были забивать, но не забили. Моменты не выигрывают матчи, мы это знаем.

Мы должны забивать, надеюсь, снова начнем. Кажется, я уже 100-й раз это говорю, надеюсь, в следующей игре это случится», – сказал нападающий «Рейнджерс » Артемий Панарин .

Панарин остался без очков в матче с «Чикаго». У него 7 бросков в створ за рекордные в сезоне 24:57