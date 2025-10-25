Тэйвс набрал 5 очков в 8 матчах за «Виннипег» – у него второй гол в сезоне в игре с «Калгари». Форвард пропустил два прошлых сезона

Джонатан Тэйвс забил второй гол в сезоне НХЛ.

«Виннипег » обыграл «Калгари » (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

37-летний нападающий «Джетс» Джонатан Тэйвс отметился заброшенной шайбой во втором периоде, которая стала второй в этом сезоне для него.

В общей сложности на данный момент в активе канадца 5 (2+3) баллов при полезности «минус 4» в 8 матчах сезона.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго» ранее пропустил два полных сезона. Он рассказывал, что прошел панчакарму – «курс аюрведической детоксикации»: «Я искал способ излечить проблемы с иммунной системой, которые заставили меня уйти из хоккея. Сейчас все идет как надо».