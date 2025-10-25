Форвард СКА Грималди: «Ничего не знаю про критику в свой адрес – не читаю российские СМИ. Даже хорошо, что я не говорю по-русски»
Рокко Грималди высказался о критике в свой адрес.
Нападающий СКА набрал 8 (4+4) очков при полезности «минус 4» в 16 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Американец забил гол в игре против «Сочи» (8:1).
«Я ничего не знаю про критику в свой адрес. Я не читаю российские СМИ, поэтому не могу ответить на то, о чем вы говорите. В этом плане даже хорошо, что я не говорю по-русски.
Приятно было забить, но это был буллит, а не игровой момент в равных составах. Есть за что радоваться, но не стоит это переоценивать. Хочется помогать команде, чем я могу, забивать с игры.
Приятно забросить, но надо искать и другие способы, чтобы приносить результативные действия для команды», – сказал Рокко Грималди.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
