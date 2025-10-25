Бут сделал дубль в матче АХЛ с «Бейкерсфилдом» и стал 2-й звездой. У форварда 5 очков в 5 играх в сезоне за фарм «Юты»
Даниил Бут сделал дубль в матче АХЛ с «Бейкерсфилдом» и стал 2-й звездой.
20-летний форвард «Тусона» дважды отличился в игре регулярного чемпионата против «Кондорс» (5:1).
В 5 матчах за фарм «Юты» в текущем сезоне на счету россиянина стало 5 (3+2) очков при нейтральной полезности.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
