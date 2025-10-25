Гридин забил в 3-м матче подряд в АХЛ со старта сезона – 1+1 с «Коачеллой». У форварда фарма «Калгари» 5 очков на отрезке

Матвей Гридин забил в 3-м матче подряд в АХЛ со старта сезона.

Форвард «Калгари Рэнглерс » набрал 2 (1+1) очка в матче с «Коачеллой» (4:5 ОТ).

На счету 19-летнего россиянина стало 5 (3+2) очков в 3 играх в лиге.

Напомним, что Гридин начал сезон в составе «Флэймс» и провел 4 матча в НХЛ , в которых забил 1 гол.