Гридин забил в 3-м матче подряд в АХЛ со старта сезона – 1+1 с «Коачеллой». У форварда фарма «Калгари» 5 очков на отрезке
Матвей Гридин забил в 3-м матче подряд в АХЛ со старта сезона.
Форвард «Калгари Рэнглерс» набрал 2 (1+1) очка в матче с «Коачеллой» (4:5 ОТ).
На счету 19-летнего россиянина стало 5 (3+2) очков в 3 играх в лиге.
Напомним, что Гридин начал сезон в составе «Флэймс» и провел 4 матча в НХЛ, в которых забил 1 гол.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
