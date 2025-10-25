Грицюк получил подарки для дочери от владельца «Нью-Джерси»: «Большой респект организации. Все, что я выкладываю, до всех доходит – нужно с контентом быть поосторожнее 😂»
Совладелец «Нью-Джерси» прислал подарки для дочери Арсения Грицюка.
«Не знаю, можно это выкладывать или нет, но это безумно круто получить подарки доче от владельцев команды 🔥.
Очень большой респект организации, и теперь я понимаю, что все, что я выкладываю сюда, все до всех доходит 😂😂😂. Поэтому с контентом нужно быть поосторожнее 😂», – написал нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк до матча против «Сан-Хосе» (3:1).
Ранее для Есении, дочери российского хоккеиста, игрушки передал нападающий «Дэвилс» Ондржей Палат.
Подарки Грицюку, который проводит дебютный сезон в НХЛ, отправил совладелец клуба Дэвид Блитцер, написавший в записке: «Дорогие Арсений и Виктория, мы надеемся, что Есении понравятся эти подарки! Всего наилучшего».
Фото: телеграм-канал Арсения Грицюка
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Арсения Грицюка
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости