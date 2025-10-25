Грицюк получил подарки для дочери от владельца «Нью-Джерси»: «Большой респект организации. Все, что я выкладываю, до всех доходит – нужно с контентом быть поосторожнее 😂»

Совладелец «Нью-Джерси» прислал подарки для дочери Арсения Грицюка.

«Не знаю, можно это выкладывать или нет, но это безумно круто получить подарки доче от владельцев команды 🔥.

Очень большой респект организации, и теперь я понимаю, что все, что я выкладываю сюда, все до всех доходит 😂😂😂. Поэтому с контентом нужно быть поосторожнее 😂», – написал нападающий «Нью-Джерси » Арсений Грицюк до матча против «Сан-Хосе» (3:1).

Ранее для Есении, дочери российского хоккеиста, игрушки передал нападающий «Дэвилс» Ондржей Палат .

Подарки Грицюку, который проводит дебютный сезон в НХЛ , отправил совладелец клуба Дэвид Блитцер, написавший в записке: «Дорогие Арсений и Виктория, мы надеемся, что Есении понравятся эти подарки! Всего наилучшего».

Фото: телеграм-канал Арсения Грицюка