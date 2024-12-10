Шестеркин отразил 30 из 32 бросков «Чикаго». Поражение – 6-е в последних 7 матчах
Игорь Шестеркин отразил 30 из 32 бросков «Чикаго».
Вратарь вернулся в состав «Рейнджерс» и вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Блэкхокс» (1:2).
Прошлую игру – против «Сиэтла» (5:7) – он пропустил в связи с рождением дочери.
Поражение стало для Шестеркина 6-м в последних 7 играх.
Всего в сезоне у россиянина 9 побед в 20 матчах при 91,0% сэйвов и коэффициенте надежности 2,95.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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