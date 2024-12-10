Шестеркин отразил 30 из 32 бросков «Чикаго». Поражение – 6-е в последних 7 матчах

Игорь Шестеркин отразил 30 из 32 бросков «Чикаго».

Вратарь вернулся в состав «Рейнджерс » и вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Блэкхокс» (1:2).

Прошлую игру – против «Сиэтла» (5:7) – он пропустил в связи с рождением дочери.

Поражение стало для Шестеркина 6-м в последних 7 играх.

Всего в сезоне у россиянина 9 побед в 20 матчах при 91,0% сэйвов и коэффициенте надежности 2,95.

Шестеркин – самый богатый вратарь в истории НХЛ! Подписался на 8 лет и $92 млн