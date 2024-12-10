Панарин остался без очков в матче с «Чикаго». У него 7 бросков в створ за рекордные в сезоне 24:57

Артемий Панарин остался без очков в матче с «Чикаго».

Форвард «Рейнджерс » не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против бывшего клуба (1:2).

В 27 играх в текущем сезоне на счету 33-летнего россиянина 34 (15+19) очка при полезности «минус 3».

Сегодня Панарин (24:57 – максимальное время в сезоне, 2:54 – в большинстве, нейтральная полезность) 7 раз бросил в створ ворот (и 1 раз – не в створ), применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.