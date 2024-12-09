Фетисов о контракте Шестеркина: «Приятно, что в НХЛ придерживаются спортивных принципов. Наши ребята достойно представляют страну»

Вячеслав Фетисов высказался о новом контракте Игоря Шестеркина.

Голкипер подписал новое соглашение с клубом из Нью-Йорка на 8 лет и 92 миллиона долларов (средняя годовая зарплата – 11,5 млн, рекорд для вратарей в истории лиги).

«Могу только поздравить одного из самых талантливых наших хоккеистов.

Главное, чтобы вся эта история с контрактом не помешала достичь ему самой важной цели – выиграть Кубок Стэнли.

А вообще приятно, что в НХЛ придерживаются спортивных принципов.

Наши ребята там достойно представляют свою страну, и клубы НХЛ именно с ними связывают свое будущее», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .