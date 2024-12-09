Фетисов о контракте Шестеркина: «Приятно, что в НХЛ придерживаются спортивных принципов. Наши ребята достойно представляют страну»
Вячеслав Фетисов высказался о новом контракте Игоря Шестеркина.
Голкипер подписал новое соглашение с клубом из Нью-Йорка на 8 лет и 92 миллиона долларов (средняя годовая зарплата – 11,5 млн, рекорд для вратарей в истории лиги).
«Могу только поздравить одного из самых талантливых наших хоккеистов.
Главное, чтобы вся эта история с контрактом не помешала достичь ему самой важной цели – выиграть Кубок Стэнли.
А вообще приятно, что в НХЛ придерживаются спортивных принципов.
Наши ребята там достойно представляют свою страну, и клубы НХЛ именно с ними связывают свое будущее», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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