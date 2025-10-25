Форвард «Трактора» Глотов прервал безголевую серию из 16 матчей, забив «Сибири» в меньшинстве

Василий Глотов забил впервые за 17 матчей – в меньшинстве.

Нападающий «Трактора » отличился в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Сибири » (1:1, перерыв).

Форвард забросил шайбу на 14-й минуте при игре в меньшинстве.

Таким образом, Василий Глотов забил впервые с 9 сентября. В его активе не было голов на протяжении 16 матчей.

Он набрал 8 (3+5) очков в 20 матчах текущего сезона.