Самедов о контракте Шестеркина: «Нужен топовый вратарь для Кубка Стэнли – это показала «Флорида» с Бобровским. Но костяк «Рейнджерс» постепенно проходит пик»
Голкипер подписал новое соглашение с клубом из Нью-Йорка на 8 лет и 92 миллиона долларов (средняя годовая зарплата – 11,5 млн, рекорд для вратарей в истории лиги).
«Как болельщик «Рейнджерс» за Игоря очень рад, он доказал, что является супервратарем.
Он достоин такого контракта, заслуживал таких денег – он их получил. Как показала «Флорида» с Бобровским, чтобы выигрывать Кубок Стэнли, нужен топовый вратарь.
Но надо также понимать, что нынешний костяк «Рейнджерс» постепенно проходит свой пик. Вопрос в том, как команда будет строиться дальше.
Для любого клуба, безусловно, лучше, чтобы контракты были на меньший срок, но Игорь заслужил именно такие условия. Можно его только поздравить.
Главное – чтобы вокруг строилась команда. Пока вот у «Рейнджерс» проблемы, поражения идут. Но команда опытная, так что надеюсь, найдут какой-то выход», – сказал бывший футболист сборрной России Александр Самедов.
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