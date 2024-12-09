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  • Самедов о контракте Шестеркина: «Нужен топовый вратарь для Кубка Стэнли – это показала «Флорида» с Бобровским. Но костяк «Рейнджерс» постепенно проходит пик»
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Самедов о контракте Шестеркина: «Нужен топовый вратарь для Кубка Стэнли – это показала «Флорида» с Бобровским. Но костяк «Рейнджерс» постепенно проходит пик»

Александр Самедов оценил новый контракт Игоря Шестеркина.

Голкипер подписал новое соглашение с клубом из Нью-Йорка на 8 лет и 92 миллиона долларов (средняя годовая зарплата – 11,5 млн, рекорд для вратарей в истории лиги). 

«Как болельщик «Рейнджерс» за Игоря очень рад, он доказал, что является супервратарем.

Он достоин такого контракта, заслуживал таких денег – он их получил. Как показала «Флорида» с Бобровским, чтобы выигрывать Кубок Стэнли, нужен топовый вратарь.

Но надо также понимать, что нынешний костяк «Рейнджерс» постепенно проходит свой пик. Вопрос в том, как команда будет строиться дальше.

Для любого клуба, безусловно, лучше, чтобы контракты были на меньший срок, но Игорь заслужил именно такие условия. Можно его только поздравить.

Главное – чтобы вокруг строилась команда. Пока вот у «Рейнджерс» проблемы, поражения идут. Но команда опытная, так что надеюсь, найдут какой-то выход», – сказал бывший футболист сборрной России Александр Самедов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoАлександр Самедов
logoИгорь Шестеркин
logoНХЛ
logoРейнджерс
logoФлорида
logoСергей Бобровский
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