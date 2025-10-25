Владимир Плющев: «Проблемы в СКА как были, так и остались. Победа над «Сочи» – не показатель»
Владимир Плющев прокомментировал победу СКА.
Команда тренера Игоря Ларионова обыграла «Сочи» (8:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Я не могу сказать, что это: начало реанимации СКА или начало конца. Победа над «Сочи» – не показатель.
Проблемы в СКА как были, так и остались. А что будет дальше – сложно прогнозировать», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
