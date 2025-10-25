Ремпал возвращается в «Салават» из «Вашингтона». Зарплата лучшего бомбардира Кубка Гагарина-2025 – 70 млн рублей в год («Бизнес Online»)

«Салават Юлаев» вернет Шелдона Ремпала в команду.

30-летний нападающий подпишет соглашение с уфимским клубом с зарплатой 70 миллионов рублей за сезон, сообщил «Бизнес Online».

После прошлого сезона канадец перешел из «Салавата Юлаева » в «Вашингтон », но начал нынешний сезон в АХЛ, а ранее стало известно, что «Кэпиталс» расторгнут контракт с хоккеистом после драфта отказов.

Шелдон Ремпал набрал 61 (31+30) балл в 68 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в минувшем сезоне. В плей-офф Кубка Гагарина в его активе 21 (8+13) очко в 19 играх, он стал лучшим бомбардиром турнира.

На данный момент «Салават Юлаев» находится на 11-й позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе 12 очков в 17 матчах.