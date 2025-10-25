Ливо не вошел в состав «Трактора» на матч с «Сибирью» – сообщалось, что по решению Гру. Мыльников сыграет в воротах, Дриджер – в запасе

Джош Ливо не сыграет против «Сибири».

Тренерский штаб «Трактора » во главе с Бенуа Гру назвал состав команды на матч Фонбет чемпионата КХЛ .

В него не вошел нападающий Джош Ливо – ранее сообщалось , что это связано с решением канадского главного тренера.

В этом сезоне Ливо набрал 21 (7+14) балл в 17 матчах чемпионата.

Против «Сибири » в воротах уральцев сыграет Сергей Мыльников. В запасе остался Крис Дриджер.