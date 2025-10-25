  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ливо не вошел в состав «Трактора» на матч с «Сибирью» – сообщалось, что по решению Гру. Мыльников сыграет в воротах, Дриджер – в запасе
0

Ливо не вошел в состав «Трактора» на матч с «Сибирью» – сообщалось, что по решению Гру. Мыльников сыграет в воротах, Дриджер – в запасе

Джош Ливо не сыграет против «Сибири».

Тренерский штаб «Трактора» во главе с Бенуа Гру назвал состав команды на матч Фонбет чемпионата КХЛ.

В него не вошел нападающий Джош Ливо – ранее сообщалось, что это связано с решением канадского главного тренера.

В этом сезоне Ливо набрал 21 (7+14) балл в 17 матчах чемпионата.

Против «Сибири» в воротах уральцев сыграет Сергей Мыльников. В запасе остался Крис Дриджер.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Трактора»
logoДжош Ливо
logoТрактор
logoСибирь
logoСергей Мыльников 1999
logoБенуа Гру
logoКХЛ
logoКрис Дриджер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Ремпал возвращается в «Салават» из «Вашингтона». Зарплата лучшего бомбардира Кубка Гагарина-2025 – 70 млн рублей в год («Бизнес Online»)
27 минут назад
Грицюк получил подарки для дочери от владельца «Нью-Джерси»: «Большой респект организации. Все, что я выкладываю, до всех доходит – нужно с контентом быть поосторожнее 😂»
сегодня, 08:55Фото
Панин о хоккеистах: «Неправильно сыграл, из-за тебя забили, залез в соцсети, говном облили, это накладывается – можешь себя трамбануть сильно. Из этого нужно уметь выходить»
сегодня, 08:30
КХЛ. «Сибирь» примет «Трактор», «Салават» в гостях у «Нефтехимика», «Ак Барс» сыграет с «Адмиралом»
сегодня, 08:29
Ларионов о составе СКА: «Голдобин заболел, Менелл выбыл на три недели: аппендицит, операция. Без травм и болезней не бывает. Дети ходят в школу, приносят домой разные простуды»
сегодня, 07:50
НХЛ. «Филадельфия» примет «Айлендерс», «Колорадо» в гостях у «Бостона», «Флорида» против «Вегаса», «Вашингтон» сыграет с «Оттавой», «Даллас» – с «Каролиной»
сегодня, 07:30
Ларионов о хет-трике Короткого: «Не превозносите его слишком высоко, Мотя пока еще не готов. Я ему это говорил два месяца назад, когда он был наказан за нарушение режима»
сегодня, 06:34
Карбери о 5:1 с «Коламбусом»: «Вашингтон» украл 2 очка. Томпсон сыграл фантастически и помог нам удержаться на плаву в первые 40 минут. Гол Овечкина стал решающим моментом»
сегодня, 06:22
Овечкин забил 976-й гол в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки – 40 шайб
сегодня, 06:00Видео
Карандин считает эпизод с Дроновым ошибкой арбитров: «Так и не понял, что лайнсмен делал в центре площадки. Игрок шел на шайбу, а получил баскетбольный заслон от судьи»
сегодня, 05:25Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Тэйвс набрал 5 очков в 8 матчах за «Виннипег» – у него второй гол в сезоне в игре с «Калгари». Форвард пропустил два прошлых сезона
2 минуты назад
Зайцев о разговоре без тренеров в раздевалке СКА: «Движемся в правильном направлении, надеюсь. Друг друга услышали – это сработало. Появилась искра, команда «звенела» на тренировке»
47 минут назад
Нюландер не доиграл матч с «Баффало» из-за травмы. Форвард «Торонто» набрал 14 очков в 8 играх сезона
сегодня, 08:45
Баландин о дисквалификации Дронова: «Судья неправильно располагался, но Григорий мог не допускать столкновение. 5 матчей – абсолютно правильно»
сегодня, 08:15
Гридин забил в 3-м матче подряд в АХЛ со старта сезона – 1+1 с «Коачеллой». У форварда фарма «Калгари» 5 очков на отрезке
сегодня, 07:15
Бут сделал дубль в матче АХЛ с «Бейкерсфилдом» и стал 2-й звездой. У форварда 5 очков в 5 играх в сезоне за фарм «Юты»
сегодня, 06:58Видео
Мурашов сделал шатаут в матче АХЛ с «Шарлотт» – 5-я победа в 5 играх в сезоне (94,9% сэйвов, КН 1,40). Алексеев стал автором победного гола фарма «Питтсбурга»
сегодня, 06:46
Форвард «Юты» Керфут выбыл на 8-10 недель из-за травмы мышц кора. Игрок перенес операцию
сегодня, 05:55
Матч звезд НХЛ-2027 пройдет на арене «Айлендерс». Он станет первым за 3 года – в 2025-м мероприятие отменили из-за Турнира четырех наций, в 2026-м его не будет из-за Олимпиады
сегодня, 05:40
Овечкин повторил рекорд НХЛ по числу голов в ворота «Коламбуса» (28). Он сравнялся с Шарпом и Патриком Кэйном
сегодня, 04:58