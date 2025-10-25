Ливо не вошел в состав «Трактора» на матч с «Сибирью» – сообщалось, что по решению Гру. Мыльников сыграет в воротах, Дриджер – в запасе
Джош Ливо не сыграет против «Сибири».
Тренерский штаб «Трактора» во главе с Бенуа Гру назвал состав команды на матч Фонбет чемпионата КХЛ.
В него не вошел нападающий Джош Ливо – ранее сообщалось, что это связано с решением канадского главного тренера.
В этом сезоне Ливо набрал 21 (7+14) балл в 17 матчах чемпионата.
Против «Сибири» в воротах уральцев сыграет Сергей Мыльников. В запасе остался Крис Дриджер.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Трактора»
