  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Игорь Лещук: «В Америку планирую летом поехать, но не на ЧМ. На НХЛ лучше бы с удовольствием сходил – на плей-офф попасть было бы круто»
18

Игорь Лещук: «В Америку планирую летом поехать, но не на ЧМ. На НХЛ лучше бы с удовольствием сходил – на плей-офф попасть было бы круто»

Игорь Лещук рассказал о намерении вновь посетить США.

– Планирую летом поехать в Америку, но не на чемпионат мира. Хочу просто с детьми съездить.

– Почему тебя не интересует ЧМ?

– [Не хочу] деньги на футбол тратить, ха-ха. А если серьезно – у меня нет и никогда не было такой цели. Я бы лучше с удовольствием на НХЛ сходил. На плей-офф попасть было бы круто.

– Как думаешь, насколько успешным будет чемпионат мира там, потому что есть мнение, что в Америке особо не интересуются футболом?

– Там есть Мексика, где интересуются футболом.

Да и в целом это неважно, потому что приедут люди со всего мира, и тех, кто интересуется футболом, станет больше на период чемпионата мира, – сказал вратарь футбольного «Динамо» Игорь Лещук.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
logoИгорь Лещук
logoпремьер-лига Россия
logoКубок Стэнли
logoЧМ-2026
logoНХЛ
logoДинамо Москва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
КХЛ. «Сибирь» принимает «Трактор», «Салават» в гостях у «Нефтехимика», «Ак Барс» сыграет с «Адмиралом»
8 минут назадLive
Форвард «Трактора» Глотов прервал безголевую серию из 16 матчей, забив «Сибири» в меньшинстве
25 минут назадВидео
Шипачев о детском хоккее: «Слушаешь, как родители пинками на тренировку своих чад отводят, потом тащат на докатку. Думаешь: вашему ребенку хоккей не нужен. Но все хотят Овечкиных»
49 минут назад
Форвард СКА Грималди: «Ничего не знаю про критику в свой адрес – не читаю российские СМИ. Даже хорошо, что я не говорю по-русски»
сегодня, 10:10
Ремпал возвращается в «Салават» из «Вашингтона». Зарплата лучшего бомбардира Кубка Гагарина-2025 – 70 млн рублей в год («Бизнес Online»)
сегодня, 09:30
Грицюк получил подарки для дочери от владельца «Нью-Джерси»: «Большой респект организации. Все, что я выкладываю, до всех доходит – нужно с контентом быть поосторожнее 😂»
сегодня, 08:55Фото
Панин о хоккеистах: «Неправильно сыграл, из-за тебя забили, залез в соцсети, говном облили, это накладывается – можешь себя трамбануть сильно. Из этого нужно уметь выходить»
сегодня, 08:30
Ларионов о составе СКА: «Голдобин заболел, Менелл выбыл на три недели: аппендицит, операция. Без травм и болезней не бывает. Дети ходят в школу, приносят домой разные простуды»
сегодня, 07:50
НХЛ. «Филадельфия» примет «Айлендерс», «Колорадо» в гостях у «Бостона», «Флорида» против «Вегаса», «Вашингтон» сыграет с «Оттавой», «Даллас» – с «Каролиной»
сегодня, 07:30
Ларионов о хет-трике Короткого: «Не превозносите его слишком высоко, Мотя пока еще не готов. Я ему это говорил два месяца назад, когда он был наказан за нарушение режима»
сегодня, 06:34
Ко всем новостям
Последние новости
«Каролина» интересовалась Капризовым после отклоненного им первого предложения «Миннесоты» (Пьер ЛеБрюн)
15 минут назад
Владимир Плющев: «Проблемы в СКА как были, так и остались. Победа над «Сочи» – не показатель»
сегодня, 10:30
Тэйвс набрал 5 очков в 8 матчах за «Виннипег» – у него второй гол в сезоне в игре с «Калгари». Форвард пропустил два прошлых сезона
сегодня, 09:55
Ливо не вошел в состав «Трактора» на матч с «Сибирью» – сообщалось, что по решению Гру. Мыльников сыграет в воротах, Дриджер – в запасе
сегодня, 09:40
Зайцев о разговоре без тренеров в раздевалке СКА: «Движемся в правильном направлении, надеюсь. Друг друга услышали – это сработало. Появилась искра, команда «звенела» на тренировке»
сегодня, 09:10
Нюландер не доиграл матч с «Баффало» из-за травмы. Форвард «Торонто» набрал 14 очков в 8 играх сезона
сегодня, 08:45
Баландин о дисквалификации Дронова: «Судья неправильно располагался, но Григорий мог не допускать столкновение. 5 матчей – абсолютно правильно»
сегодня, 08:15
Гридин забил в 3-м матче подряд в АХЛ со старта сезона – 1+1 с «Коачеллой». У форварда фарма «Калгари» 5 очков на отрезке
сегодня, 07:15
Бут сделал дубль в матче АХЛ с «Бейкерсфилдом» и стал 2-й звездой. У форварда 5 очков в 5 играх в сезоне за фарм «Юты»
сегодня, 06:58Видео
Мурашов сделал шатаут в матче АХЛ с «Шарлотт» – 5-я победа в 5 играх в сезоне (94,9% сэйвов, КН 1,40). Алексеев стал автором победного гола фарма «Питтсбурга»
сегодня, 06:46