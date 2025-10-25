Игорь Лещук: «В Америку планирую летом поехать, но не на ЧМ. На НХЛ лучше бы с удовольствием сходил – на плей-офф попасть было бы круто»

Игорь Лещук рассказал о намерении вновь посетить США.

– Планирую летом поехать в Америку, но не на чемпионат мира. Хочу просто с детьми съездить.

– Почему тебя не интересует ЧМ?

– [Не хочу] деньги на футбол тратить, ха-ха. А если серьезно – у меня нет и никогда не было такой цели. Я бы лучше с удовольствием на НХЛ сходил. На плей-офф попасть было бы круто.

– Как думаешь, насколько успешным будет чемпионат мира там, потому что есть мнение, что в Америке особо не интересуются футболом?

– Там есть Мексика, где интересуются футболом.

Да и в целом это неважно, потому что приедут люди со всего мира, и тех, кто интересуется футболом, станет больше на период чемпионата мира, – сказал вратарь футбольного «Динамо » Игорь Лещук .