Зайцев о разговоре без тренеров в раздевалке СКА: «Движемся в правильном направлении, надеюсь. Друг друга услышали – это сработало. Появилась искра, команда «звенела» на тренировке»

Никита Зайцев рассказал о влиянии собрания хоккеистов СКА.

24 октября СКА обыграл «Сочи» (8:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

До этого петербургский клуб проиграл ЦСКА (3:4), после чего хоккеисты пообщались в раздевалке без тренеров.

– Выходит, что команда сделала правильные выводы из того самого серьезного разговора в раздевалке после поражения от ЦСКА?

– На сегодняшний день – да. А дальше посмотрим.

Много слов было сказано. Надеюсь, что движемся в правильном направлении. Друг друга все услышали, и это сработало. Появилась искра, команда «звенела» на тренировке.

Немножко как бы просели, когда постоянно проигрываешь. Настроение у всех было не очень, ведь у нас нет равнодушных хоккеистов.

Начали с чистого листа, хорошо потренировались, с хорошим настроением и со всеми делами, – сказал защитник СКА Никита Зайцев .