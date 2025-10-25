«Каролина» интересовалась Капризовым после отклоненного им первого предложения «Миннесоты» (Пьер ЛеБрюн)
«Каролина» интересовалась Кириллом Капризовым.
В сентябре нападающий подписал новое 8-летнее соглашение с «Миннесотой» с зарплатой 17 миллионов долларов в год.
«Каролина» обратилась к «Миннесоте» в прошлом месяце, выразив заинтересованность в Кирилле Капризове после того, как он отклонил первое предложение «Уайлд» по контракту, – сказал инсайдер Пьер ЛеБрюн.
До этого хоккеист отклонял предложение клуба с зарплатой 16 миллионов долларов за сезон.
