«Каролина» интересовалась Капризовым после отклоненного им первого предложения «Миннесоты» (Пьер ЛеБрюн)

«Каролина» интересовалась Кириллом Капризовым.

В сентябре нападающий подписал новое 8-летнее соглашение с «Миннесотой» с зарплатой 17 миллионов долларов в год.

«Каролина » обратилась к «Миннесоте» в прошлом месяце, выразив заинтересованность в Кирилле Капризове после того, как он отклонил первое предложение «Уайлд» по контракту, – сказал инсайдер Пьер ЛеБрюн .

До этого хоккеист отклонял предложение клуба с зарплатой 16 миллионов долларов за сезон.