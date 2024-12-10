«Рейнджерс» проиграли 8 из 10 последних матчей, но сохраняют место в зоне плей-офф на Востоке
«Рейнджерс» проиграли 8 матчей из последних 10.
Клуб из Нью-Йорка уступил «Чикаго» (1:2) в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
Команда под руководством Питера Лавиолетта набрала 29 очков в 27 играх и занимает 4-е место в Столичном дивизионе, сохраняя место в зоне плей-офф.
При этом разрыв между 4-й командой дивизиона («Рейнджерс») и 8-й («Коламбус») составляет 2 очка.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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