«Рейнджерс» проиграли 8 из 10 последних матчей, но сохраняют место в зоне плей-офф на Востоке

«Рейнджерс» проиграли 8 матчей из последних 10.

Клуб из Нью-Йорка уступил «Чикаго» (1:2) в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ .

Команда под руководством Питера Лавиолетта набрала 29 очков в 27 играх и занимает 4-е место в Столичном дивизионе, сохраняя место в зоне плей-офф.

При этом разрыв между 4-й командой дивизиона («Рейнджерс ») и 8-й («Коламбус») составляет 2 очка.