Ларионов о составе СКА: «Голдобин заболел, Менелл выбыл на три недели: аппендицит, операция. Без травм и болезней не бывает. Дети ходят в школу, приносят домой разные простуды»

Игорь Ларионов объяснил отсутствие Николая Голдобина в составе СКА – он заболел.

– Не могу снова не спросить про Голдобина, его опять нет в заявке. Хотел уточнить, чем глобально отличается его игра от тех же Бландиси и Грималди, у которых результативность даже ниже?

– Голдобин заболел и поэтому не играл, это факт. Не играл у нас Бреннан Менелл , он выбыл на три недели. Но это ожидаемо. Сезон набирает обороты, без травм и болезней, к сожалению, не бывает. Школьный период, дети ходят в школу, приносят домой разные простуды.

Ребята – простые люди, которые тоже заболевают, они не роботы. Пока вот такая ситуация. У Менелла была операция: аппендицит, три недели. Я только что получил информацию от докторов. Его не будет с нами три недели, – сказал главный тренер клуба из Санкт-Петербурга после матча FONBET КХЛ против СКА (8:1).

