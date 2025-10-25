Панин о хоккеистах: «Неправильно сыграл, из-за тебя забили, залез в соцсети, говном облили, это накладывается – можешь себя трамбануть сильно. Из этого нужно уметь выходить»

Григорий Панин поделился мыслями о профессиональном отношении к хоккею.

«С 20 до 30 лет разные ситуации в моей жизни происходили, достаточно непростые – и семейные, и другие. И с 30 лет начинается другой период, когда я могу уже профессионально относиться к себе, осознанно.

Меня очень сильно начинает интересовать литература по психологии, начал читать. И не обвинял кого-то, кто со мной когда был в этой жизни, а именно разбираясь в себе.

Чем больше я начинаю узнавать себя, тем проще профессионально относиться в любой сфере деятельности, связанной со спортом. Это основа, что повлияло на мое [спортивное] долгожительство.

А уже вытекающие из этого мелочи – питание, тренировки, сон, восстановление, помимо сна. Это мои личные составляющие. И я всегда ребятам говорю, что подготовка не может быть, как у меня, либо такая, как у кого-то. Она всегда индивидуальна.

Вы должны научиться слышать себя, свой организм, изучать себя, и понимать, где вам хорошо, где – плохо, и от чего вам становиться лучше – при восстановлении, при тяжелых играх.

Ты где-то неправильно сыграл, ошибся, удалился, из-за тебя гол забили, залез в социальные сети, тебя еще говном облили, и это накладывается – ты можешь себя трамбануть сильно. Из этого тоже нужно уметь выходить», – сказал защитник «Салавата Юлаева » Григорий Панин .