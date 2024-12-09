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  • Морозов о «Црвене Звезде» в КХЛ: «У них нет стадиона, отвечающего требованиям. Нужен конструктив, начиная от детского хоккея. Там всего 6 месяцев работают дворцы, летом растапливаются»
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Морозов о «Црвене Звезде» в КХЛ: «У них нет стадиона, отвечающего требованиям. Нужен конструктив, начиная от детского хоккея. Там всего 6 месяцев работают дворцы, летом растапливаются»

Алексей Морозов высказался о сотрудничестве КХЛ с «Црвеной Звездой».

– В ноябре был подписан меморандум между КХЛ и «Црвеной Звездой». Когда планируется вступление сербского клуба в лигу?

– Мы пока таких планов не строим. Там должна проводиться большая работа: популяризация хоккея, улучшение инфраструктуры. У них сейчас нет стадиона, который соответствует требованиям КХЛ для проведения домашних матчей. Будем прорабатывать вопрос.

В следующий раз с представителями «Црвены Звезды» встретимся 22 числа в Ташкенте, куда мы их пригласили на круглый стол. Там обсудим все проблемы и то, как будем по ним взаимодействовать.

У них есть заинтересованность в том, чтобы развивать хоккей, а мы будем в этом помогать. Но здесь надо конструктивно подходить, начиная от детского хоккея, заканчивая взрослыми командами.

– Сообщалось, что будут проводиться мастер-классы, совместные тренировки. В какой период?

– В летний период сложновато, потому что у них дворцы растапливаются. У них всего шесть месяцев работают дворцы, этого мало, чтобы воспитать профессиональных хоккеистов. На круглом столе будем обсуждать выход из этой ситуации.

– В мастер-классах будут участвовать действующие игроки КХЛ или те, кто уже завершили карьеру?

– Сейчас у нас в Ташкенте Сергей Федоров и Илья Ковальчук, которые завершили карьеру. Игроки с большим опытом, мировые звезды проведут мастер-класс для детей в Ташкенте.

У нас много друзей-партнеров, которые могут оказать содействие и провести мастер-классы для сербских детей, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

КХЛ и «Црвена Звезда» подписали меморандум о сотрудничестве: «В обозримом будущем увидим команду среди участников КХЛ, возможно»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
logoИлья Ковальчук
детский хоккей
logoАлексей Морозов
чемпионат Сербии
logoсборная Сербии
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logoСергей Федоров
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