Сериал «Молодежка» – только серьезные факты: там снимались Гусев и Ковальчук, идея возникла после МЧМ

Вышел новый сезон.

«Молодежка» впервые появилась на экранах 11 лет назад. С тех пор сняли 260 серий, а шестой сезон временно сделали последним в истории проекта. В прошлом году создатели объявили о возобновлении съемок. С 5 ноября стартовал новый сезон спин-оффа «Молодежка. Новая смена».

За эти годы «Молодежка» превратилась в культовый сериал о хоккее. Его смотрят профессиональные хоккеисты, а одним из поклонников проекта стал тренер Олег Знарок. Актер Александр Соколовский прямо подтверждал: «Да, Знарок – фанат «Молодежки».

Ниже – важные вещи, которые надо знать об этом сериале.

Как проходили съемки: актерам не давали шайбу и устраивали сложные тренировки

1. Изначальная задумка – собрать каст актеров из профессиональных спортсменов. Сериал «Молодежка» стал одним из самых успешных проектов о хоккее. В его основе лежит история команды «Медведи»: игроки превращаются из любителей в профессионалов. В 2017-м сериал получил ТЭФИ.

В феврале 2012 года создатели объявили набор на роли и устроили кастинг в Челябинске. От первоначальной идеи быстро отказались – между спортивными навыками и актерской игрой выбрали второе. Поэтому в проект попали актеры, которые совершенно не умеют играть в хоккей.

2. У некоторых из них все равно было спортивное прошлое. Например, Денис Никифоров, который в «Молодежке» играет тренера Сергея Макеева, занимался различными видами спорта с самого детства. На коньках он стоит с четырех лет – играет и в любительский хоккей.

Со съемок сериала Никифоров даже забрал на память трофей – джерси Макеева с 77-м номером, под которым герой выступал в НХЛ за «Монреаль». «Я всегда играю под этим номером. Вся моя форма помечена 77», – рассказывал Денис.

3. Многие актеры даже не смотрели хоккей. Влад Канопка, исполнивший роль Андрея Кисляка, рассказывал, что ему всегда был интересен футбол. Хоккеем он не увлекся даже после съемок в сериале.

Иногда на съемочной площадке возникали курьезные истории. Канопка шутил: «Некоторые из нас поначалу на лед выходили с чехлами на коньках. Представляю, как смеялись над нами профессионалы, также занятые в фильме».

4. До съемок каждого сезона было несколько месяцев тренировок. Они проходили по три раза в неделю в красногорском «Снежкоме» – спортивном комплексе, который сейчас уже не работает. Актеры проводили на льду до 12 часов в день.

Во время съемок тренировки тоже продолжались. Александр Соколовский, который сыграл роль Егора Щукина, делился в разговоре с Tele.ru: «Поначалу было безумно тяжело. Мы, красные, мокрые, уставшие, кричали: «Мы больше не можем!» Постоянно падали на лед, ходили все в синяках и царапинах. Но ничего, справились».

5. Первые полгода актерам не давали шайбу на съемках . Мотивация простая: до настоящей игры в хоккей важнее научиться другим вещам.

«Когда шайбы нам наконец дали, мы поняли, что еще лет пять их можно было нам не давать», – с юмором вспоминал Илья Коробко, который сыграл роль Михаила Пономарева.

6. Актеры сложно вживались в роли хоккеистов. Игорь Огурцов (сыграл вратаря Бакина) признавался – игра в хоккей давалась сложнее всего.

Он рассказывал: «Был момент, когда мы снимали буллиты – шайб 50 в меня летело. Упасть–встать, упасть–встать, и так 50 раз подряд. Когда шайба прилетает тебе в шлем, это очень чувствительно. Вообще, все игровые моменты были непростыми – как у меня, так и у ребят. Но это моя профессия – я должен уставать».

7. У каждого актера был каскадер – профессиональный хоккеист. Некоторых из них вы даже можете знать. Например, дублером Никиты Еленева (в сериале – Денис Васильев) стал нападающий Валерий Бобков. Он никогда не играл на уровне КХЛ, но в МХЛ в сезоне-2010/11 провел 17 игр за белорусскую «Юность».

8. Постановщиком хоккейных сцен выступил бывший игрок Евгений Полынских. Он чуть ли не единственный профессионал подобного плана в России. Полынских в прошлом занимался хоккеем: закончил школу «Динамо», потом выступал в ВХЛ за «Капитан» и попал во вторую команду «Витязя».

Закончил в 20 лет из-за травмы. После этого Евгений пришел в кинематограф, а до «Молодежки» поработал над реалистичностью хоккейных сцен в фильме «Легенда №17».

9. Создатели сериала максимально воссоздали атмосферу матчей в кино. Для этого один из операторов ездил на коньках с камерой, чтобы отснять реалистичные сцены со льда. Для медийной службы настоящих хоккейных игр это уже давно не новая практика, но вот для кинематографа такое применяется редко.

Уникальным оператором стал Михаил Балашов. «Проводить подобные съемки технически сложнее, в них есть свои специфика, тонкости, нюансы, которые необходимо учитывать. Без опыта не обойтись, – рассказывал Балашов «Аргументам и фактам». – Мне помогает то, что я до 19 лет играл в хоккей и только потом пришел на телевидение».

10. Съемки проходили в разных городах . Среди них: Чехов, Москва, Балашиха и Подольск. В Подмосковье использовали площадки местных команд, участники которых также стали героями сериала в образе соперников «Медведей». В Подольске основной локацией стал ледовый дворец «Витязь», который раньше был домашней ареной для одноименной команды из КХЛ.

В Москве съемки проходили в «Лужниках» и на арене «Крыльев Советов». Единственное условие – места занимали только после окончания сезона, чтобы спортсмены и дублеры не отвлекались от основной работы.

Интересное вокруг: в сериале снялись известные хоккеисты, а актеры теперь сами играют в хоккей

11. Образ Макеева был взят с Олега Знарка. Некифоров близко общается с тренером. Актер рассказывал, что однажды случайно назвал его «батьком». Потом это прозвище закрепилось в их общении.

Такая близкая дружба сказалась на образе тренера в сериале. Вот что Никифоров говорил в разговоре с КХЛ: «Хотя внутренний мир Сергея Макеева скорее похож на Вячеслава Аркадьевича Быкова. Но половина образа была точно списана с Олега Валерьевича. Вспоминал различные жесты – как он расстегивает пиджак, поправляет галстук… Вот такие феньки-нюансы».

12. В настоящей МХЛ следили за успехами «Медведей». По ходу событий в фильме герои продолжают карьеру на разных уровнях, в том числе и в Молодежной хоккейной лиге. Бывший управляющий директор МХЛ Дмитрий Ефимов шутил в разговоре с «Вокруг ТВ»: «Я бы не только взял «Медведей» в нашу лигу, но и болел бы за них, тем более что у нас там много «зверей»: «Кузнецкие медведи», «Белые медведи» и даже «Стальные лисы».

13. Президент КХЛ, Вячеслав Фетисов и Виктор Гусев – все они снимались в «Молодежке». Вячеслав Фетисов сыграл самого себя. Можно сказать, что он был талисманом проекта – регулярно заезжал на площадку и сопровождал актеров в течение всех съемок.

Виктор Гусев также стал частым гостем в сериале. Впервые он появился еще в первом сезоне. Там во сне Бакина как раз брал интервью у Вячеслава Фетисова. Позже Гусев вернулся в четвертом сезоне, где поговорил с Бакиным после международного матча и дал автограф его отцу.

Также в съемках поучаствовал Алексей Морозов. Он мелькнул в третьем сезоне, который снимали в 2015 году. Тогда Морозов еще не был президентом КХЛ: только завершил игровую карьеру и занял должность управляющего директора МХЛ. Он вспоминал в разговре с СТС: «Молодежка» – мой второй опыт в кино. Первый – фильм «Брат-2». Находиться перед камерой непривычно, но спасибо актеру Денису Никифорову – он меня сразу успокоил, объяснил, что нужно делать, и взял основную нагрузку на себя».

Интересно, что в жизни Никифоров и Морозов – близкие друзья.

14. В съемках участвовали и профессиональные хоккеисты. Отдельные роли получили Никита Гусев и Илья Ковальчук. Они появились в шестом сезоне сериала, где поучаствовали в серии буллитов.

Гусев был особенно рад такому опыту. Вот что он рассказывал «Комсомольской правде»: «Когда-то я начинал в команде «Белые медведи», а в «Молодежке» герои играют как раз за такой клуб. Мне кажется, это символично».

15. В сериале максимально воссоздали атмосферу КХЛ. Как раз в том же шестом сезоне герои сериала попадают в КХЛ. Игру с буллитами снимали на домашней арене СКА, а комментировал ее Виктор Гусев. Внимательные зрители также заметят в сериале настоящий Кубок Гагарина.

16. Идея сериала родилась после победы России на ЧМ-2009 и МЧМ-2011. Продюсер Дмитрий Табарчук и другой создатель проекта Вячеслав Муругов впервые задумались о проекте в 2009-м. Они смотрели финал ЧМ между Россией и Канадой (2:1). Тогда Россия под руководством Вячеслава Быкова забрала золото второй год подряд.

Окончательно определились после яркой победы молодежки на МЧМ в 2011-м. Успех сборной под руководством Валерия Брагина в финале действительно вдохновляет. После двух периодов Россия проигрывала Канаде 0:3. Отыграться за 20 минут было практически нереально, но команда сделала даже больше – забила пять голов и победила (5:3).

Табарчук вспоминал : «Вся страна стояла на ушах! Слава набрал меня и заявил: «Все! Решено! Мы делаем сериал «Молодежка». Именно про этот возраст, именно про это поколение».

17. Создатели сериала вдохновились американским фильмом «Чудо» режиссера Гэвина О’Коннора. Тот фильм рассказывает об участии американской сборной на Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсиде, которое назвали «чудом на льду». Тогда сборная из студентов-любителей обыграла СССР в финале (4:3).

Табарчук признавался, что ему также хотелось сделать картину о патриотизме и показать зрителям историю о молодых игроках, которые проходят непростой путь в профессиональном спорте. При этом «Молодежка» так и не стала сугубо спортивным проектом – авторы сериала также сосредоточились на жизни героев.

18. В жизни Соколовский болеет за сборную, а Никифоров – за «Динамо». Мало кто из актеров – настоящий хоккейный фанат по жизни. Но кто-то все-таки увлекался хоккеем еще задолго до сериала.

Например, Александр Соколовский (в сериале – Егор Щукин) поддерживает сборную на важных соревнованиях. Правда, он признается, что из-за работы не всегда следит за матчами: «Например, в прошлом году весь Чемпионат мира я провел на съемочной площадке сериала «Метод Лавровой». Когда шел последний – финальный – матч с Норвегией, по команде: «Стоп! Снято!» я пулей выбегал к телевизору, 2-3 минуты стоя смотрел хоккей и бегом возвращался на съемочную площадку. Чемпионат мира 2013 мы смотрим примерно так же».

Фанатская история Дениса Никифорова получилась не менее интересной. Впервые на матч он пришел в четыре года вместе с отцом. Тогда московское «Динамо» играло со «Спартаком». Билеты на матч уже закончились, но Никифорову повезло. Вот, что он сам рассказал «Советскому спорту»: «Вдруг около дворца спорта «Лужники» совершенно незнакомый мужик просто так отдал нам два билета! И только сказал: «Пусть мальчик болеет за «Динамо». Вот так я на всю жизнь стал фанатом бело-голубых».

В 90-х актер также был активным болельщиком «Динамо» с фан-зоны. О том периоде Денис вспоминает с ностальгией и признается, что он даже участвовал в драках фанатов и оказывался в полиции. Сейчас на трибунах он ведет себя сдержанно – известность другого не позволяет.

Помимо этого актер дружит с Александром Овечкиным и его семьей еще с тех времен, когда хоккеист играл в России. Из воспитанников «Динамо» Никифоров близко общается с Ильей Никулиным.

19. Актеры сериала теперь участвуют в реальных хоккейных играх. Иван Жвакин, сыгравший роль Александра Кострова, сыграл в настоящем матче. Случилось это в 2022-м в Ночной хоккейной лиге в матче против игроков Владимирской области. «Спарта» (команда из артистов) сыграла против сборной Федерации хоккея области «Владимирские парни» в специальном гала-матче.

Он не единственный, кто перенес образ героя из сериала в реальную жизнь. Например, в 2015-м Никифоров принял участие в традиционном матче московского «Динамо» с болельщиками. Удивительно, но в жизни он также оказался в роли тренера команды фанатов, как и его персонаж Макеев. Ему противостоял на тот момент главный тренер «Динамо» Харийс Витолиньш. Матч закончился ничьей (7:7).

20. Сериал популярен среди хоккеистов. Многие реальные игроки поддержали проект. Хотя, например, Александр Семак нашел некоторые несостыковки в сериале: «Мне бы не хотелось критиковать, но кое-что бросилось в глаза. У некоторых игроков, например, шлемы были не застегнуты, да и разговоры в раздевалке обычно бывают покрепче. Но ошибки – это ерунда. Главное – благородная идея будущего телевизионного продукта. Он очень ценный в воспитательном плане и очень правдивый по драматургии».

Главная рецензия для создателей сериала была от Александра Овечкина. Он не принимал участие в съемках, но одним из первых посмотрел пилотные серии. Его ответ: «Скажу коротко. Этот сериал – бомба!»

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Фото: vk.com/ctc ; ctc.ru ; РИА Новости /Кирилл Каллиников