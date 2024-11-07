Директор «Црвены Звезды» о сотрудничестве с КХЛ: «В Сербии очень любят спорт. Хоккей станет еще одной точкой притяжения наших братских народов»
Фонбет Чемпионат КХЛ и клуб подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве.
«Заключение меморандума с КХЛ – одно из важнейших событий в жизни сербского хоккея. КХЛ не нуждается в представлении – это сильнейшая лига на континенте, которая развивается как в спортивном, так и в техническом смысле.
Нам важно поднять интерес к хоккею, начав с малого – работа с детьми, тренерами, выставочные матчи. Возможность контакта с лучшими в своем деле будет бесценной для любого человека, занимающегося или интересующегося хоккеем в нашей стране.
В Сербии очень любят спорт, всем известно о дружбе наших команд с российскими в других видах. Уверены, что хоккей станет еще одной точкой притяжения наших братских народов.
Мы не забегаем вперед, но в один момент будет здорово, чтобы сербский клуб был представлен на карте КХЛ и хоккей стал еще одной важной частью нашей дружбы», – сказал директор клуба «Црвена Звезда» Ненад Стойков.
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