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КХЛ и «Црвена Звезда» подписали меморандум о сотрудничестве: «В обозримом будущем увидим команду среди участников КХЛ, возможно»

КХЛ и «Црвена Звезда» подписали меморандум о сотрудничестве.

Стороны намерены проводить мероприятия для развития детского хоккея, мастер-классы, совместные тренировочные сборы российских и сербских игроков, а также соревнования между клубами Сербии и российскими хоккейными школами системы КХЛ.

Кроме того, планируются занятия по подготовке судей, научно-методические конференции и работа по техническому оснащению хоккейной инфраструктуры Сербии.

«Подписание меморандума о сотрудничестве с хоккейным клубом «Црвена Звезда» – важное событие для лиги.

Мы уже встречались с представителями клуба в Санкт-Петербурге на матче СКА – ЦСКА, где как раз обсуждали шаги по взаимодействию, некоторые из которых легли в основу подписанного документа.

Коллеги из Сербии заинтересованы в развитии хоккея в своей стране, и КХЛ, как флагман этого вида спорта, готова делиться накопленным опытом.

У «Црвены Звезды» отличная фан-база, возможно, в обозримом будущем мы увидим команду среди участников нашего чемпионата. Важно помнить, что есть определенные критерии для включения новых команд – в первую очередь, это спортивная составляющая и наличие соответствующей инфраструктуры.

Если у наших сербских коллег возникнет интерес в этом направлении, мы готовы их проконсультировать и оказать необходимую помощь», – заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

Третьяк о сотрудничестве с Сербией: «Россия – великая хоккейная держава. Хотелось, чтобы мы сыграли друг с другом на ЧМ»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
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