Морозов о клубе из Сербии в КХЛ: «Создание команды возможно, если будет готова инфраструктура. Увидели хорошее стремление развивать хоккей»
– Сербская «Црвена Звезда» тоже выстраивает отношения с КХЛ. Насколько вероятно расширение лиги на Запад?
– Мы были в Белграде, увидели хорошее стремление клуба развивать и популяризировать детский и взрослый хоккей.
Посмотрели всю инфраструктуру в столице Сербии, пообщались с властями, с руководством «Црвены Звезды».
Что интересно, попечительский совет отвечает за все виды спорта, которые входят в структуру клуба, на пресс-конференции были представители не только хоккея, но и футбола, баскетбола.
– И как вам хоккейная арена?
– На данный момент под наш регламент подходит только одна арена, но на ней не предусмотрена организация ледовой коробки.
Для проведения матчей необходима реконструкция стадиона, и об этом мы поговорим позже.
Пригласили сербов в Узбекистан, чтобы еще раз пообщаться, показать им наш продукт.
– Появление клуба возможно?
– Если будет готова инфраструктура, то создание профессиональной команды под эгидой КХЛ возможно, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.
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