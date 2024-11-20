Морозов о клубе из Сербии в КХЛ: «Создание команды возможно, если будет готова инфраструктура. Увидели хорошее стремление развивать хоккей»

Алексей Морозов высказался о возможности включения клуба из Сербии в КХЛ.

– Сербская «Црвена Звезда» тоже выстраивает отношения с КХЛ. Насколько вероятно расширение лиги на Запад?

– Мы были в Белграде, увидели хорошее стремление клуба развивать и популяризировать детский и взрослый хоккей.

Посмотрели всю инфраструктуру в столице Сербии, пообщались с властями, с руководством «Црвены Звезды».

Что интересно, попечительский совет отвечает за все виды спорта, которые входят в структуру клуба, на пресс-конференции были представители не только хоккея, но и футбола, баскетбола.

– И как вам хоккейная арена?

– На данный момент под наш регламент подходит только одна арена, но на ней не предусмотрена организация ледовой коробки.

Для проведения матчей необходима реконструкция стадиона, и об этом мы поговорим позже.

Пригласили сербов в Узбекистан, чтобы еще раз пообщаться, показать им наш продукт.

– Появление клуба возможно?

– Если будет готова инфраструктура, то создание профессиональной команды под эгидой КХЛ возможно, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.