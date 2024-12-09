«Авангард» может заплатить до 250 млн рублей «Северстали» за Пилипенко и Аймурзина, а также отдать Яремчука («СЭ»)

«Авангард» может заплатить «Северстали» до 250 млн рублей за двух игроков.

Форварды череповецкого клуба Кирилл Пилипенко и Данил Аймурзин могут перейти в «Авангард ».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в случае обмена «Северсталь » получит компенсацию в размере от 200 до 250 миллионов рублей и нападающего омичей Александра Яремчука.

В нынешнем сезоне 28-летний Пилипенко набрал 29 (15+14) очков в 34 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ. В прошлом сезоне он занял 3-е место в гонке снайперов регулярного чемпионата лиги с 32 шайбами в 62 играх.

На счету 22-летнего Аймурзина – 25 (15+10) очков в 33 играх. В свою очередь, 25-летний Яремчук набрал 5 (0+5) очков в 25 матчах при среднем игровом времени 11:55.