«Авангард» может заплатить до 250 млн рублей «Северстали» за Пилипенко и Аймурзина, а также отдать Яремчука («СЭ»)
«Авангард» может заплатить «Северстали» до 250 млн рублей за двух игроков.
Форварды череповецкого клуба Кирилл Пилипенко и Данил Аймурзин могут перейти в «Авангард».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», в случае обмена «Северсталь» получит компенсацию в размере от 200 до 250 миллионов рублей и нападающего омичей Александра Яремчука.
В нынешнем сезоне 28-летний Пилипенко набрал 29 (15+14) очков в 34 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ. В прошлом сезоне он занял 3-е место в гонке снайперов регулярного чемпионата лиги с 32 шайбами в 62 играх.
На счету 22-летнего Аймурзина – 25 (15+10) очков в 33 играх. В свою очередь, 25-летний Яремчук набрал 5 (0+5) очков в 25 матчах при среднем игровом времени 11:55.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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