«Авангард» интересуется Аймурзиным (Михаил Зислис)
Данил Аймурзин попал в сферу интересов «Авангарда».
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, «Авангарду» интересен 22-летний нападающий «Северстали».
Подскажите, пожалуйста, а кто из игроков КХЛ туда [в сферу интересов «Авангарда»] еще не попал?
Раньше я слышал, что Аймурзин категорически не продается, хотя к нему был серьезный интерес со стороны других клубов. Но сейчас уже нельзя ни в чем быть уверенным», – написал Зислис.
В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Аймурзин провел 33 матча и набрал 25 (15+10) очков при полезности «минус 3» и 8 минутах штрафа. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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