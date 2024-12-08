«Авангард» интересуется Аймурзиным (Михаил Зислис)

Данил Аймурзин попал в сферу интересов «Авангарда».

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис , «Авангарду » интересен 22-летний нападающий «Северстали ».

Подскажите, пожалуйста, а кто из игроков КХЛ туда [в сферу интересов «Авангарда»] еще не попал?

Раньше я слышал, что Аймурзин категорически не продается, хотя к нему был серьезный интерес со стороны других клубов. Но сейчас уже нельзя ни в чем быть уверенным», – написал Зислис.

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Аймурзин провел 33 матча и набрал 25 (15+10) очков при полезности «минус 3» и 8 минутах штрафа. Его подробная статистика – здесь .