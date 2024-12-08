У Панарина 3+5 в 4 последних матчах за «Рейнджерс». Артемий сделал 2 ассиста в игре с «Сиэтлом»
Артемий Панарин набрал два очка и продлил результативную серию до четырех матчей.
33-летний нападающий «Рейнджерс» набрал два ассистентских балла в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (5:7).
На 52-й минуте Панарин поучаствовал в голе К’Андре Миллера, а на 55-й – в шайбе Алексиса Лафреньера.
Таким образом, в четырех последних матчах Артемий забил 3 гола и сделал 5 ассистов.
Всего в 26 играх сезона на счету российского форварда 34 (15+19) балла при полезности «минус 3» и 6 минутах штрафа. Подробная статистика лучшего бомбардира «Рейнджерс» – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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