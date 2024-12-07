Панарин с 2+1, Капризов с 1+2 и Братт с 1+1 – звезды дня в НХЛ

Артемий Панарин, Кирилл Капризов и Йеспер Братт – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.

Третья звезда – форвард «Нью-Джерси » Йеспер Братт с 2 (1+1) очками в матче с «Сиэтлом» (3:2).

Вторая звезда – форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов с 3 (1+2) очками в матче с «Анахаймом» (5:1). Он единолично возглавил гонку бомбардиров лиги с 42 баллами в 25 играх.

Первая звезда – форвард «Рейнджерс » Артемий Панарин с 3 (2+1) очками в матче с «Питтсбургом» (4:2). Он вошел в топ-10 лучших российских бомбардиров в истории лиги.