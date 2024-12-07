Панарин с 2+1, Капризов с 1+2 и Братт с 1+1 – звезды дня в НХЛ
Артемий Панарин, Кирилл Капризов и Йеспер Братт – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – форвард «Нью-Джерси» Йеспер Братт с 2 (1+1) очками в матче с «Сиэтлом» (3:2).
Вторая звезда – форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов с 3 (1+2) очками в матче с «Анахаймом» (5:1). Он единолично возглавил гонку бомбардиров лиги с 42 баллами в 25 играх.
Первая звезда – форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин с 3 (2+1) очками в матче с «Питтсбургом» (4:2). Он вошел в топ-10 лучших российских бомбардиров в истории лиги.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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