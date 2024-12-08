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Крикунов о Капризове: «Возмужал, может удержать лидерство в гонке бомбардиров НХЛ. У нас много талантливых ребят – в СКА все такие, от вратарей до нападающих»

Владимир Крикунов высказался об игре Кирилла Капризова в этом сезоне.

27-летний форвард «Миннесоты» набрал 42 (17+25) очка в 26 матчах регулярного чемпионата НХЛ и лидирует в списке лучших бомбардиров лиги.

– Кирилл может удержать лидерство в бомбардирской гонке. Он уже возмужал, пятый сезон там играет. Кирилл – очень талантливый парень.

Когда он играл против нас, я говорил защитникам смотреть за ним. Его вроде бы сначала нет, а потом он молниеносно оказывается у ворот и забивает. Как бы ты ни настраивал защитников против Капризова, он все равно найдет момент для гола.

Он очень талантливый парень!

– Есть ли у нас более талантливые нападающие?

– У нас много талантливых ребят. В СКА сколько этих ребятишек! Там все талантливые ребята, от вратарей до нападающих. Все познается в сравнении, но сегодня Кирилл – лучший.

Однако нельзя сказать, что Капризов талантливее Овечкина. Пройдут годы, тогда можно будет сравнить, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

Владимир Крикунов: «В КХЛ гонятся за иностранными вратарями, но наши не слабее. Надо ставить своих, они нормальные»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
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