Владимир Крикунов: «В КХЛ гонятся за иностранными вратарями, но наши не слабее. Надо ставить своих, они нормальные»

Владимир Крикунов поделился мнением о российской школе вратарей.

– Лучшая ли у нас вратарская школа в мире?

– Да, на сегодняшний день. Она у нас всегда была хорошей. У нас в КХЛ все гонятся за иностранными вратарями, но наши ничуть не слабее.

Все думают, что возьмут иностранного вратаря и он будет у них играть. Уже прошли те времена, когда иностранные вратари были сильнее наших.

Надо своих вратарей ставить в КХЛ, они у нас нормальные, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов .

Крикунов о контракте Шестеркина: «В НХЛ просто так ничего не дают. Он весьма удачно играет этот год. Сейчас пошла мода на российских вратарей, все их хотят взять»