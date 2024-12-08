Владимир Крикунов: «В КХЛ гонятся за иностранными вратарями, но наши не слабее. Надо ставить своих, они нормальные»
Владимир Крикунов поделился мнением о российской школе вратарей.
– Лучшая ли у нас вратарская школа в мире?
– Да, на сегодняшний день. Она у нас всегда была хорошей. У нас в КХЛ все гонятся за иностранными вратарями, но наши ничуть не слабее.
Все думают, что возьмут иностранного вратаря и он будет у них играть. Уже прошли те времена, когда иностранные вратари были сильнее наших.
Надо своих вратарей ставить в КХЛ, они у нас нормальные, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
Крикунов о контракте Шестеркина: «В НХЛ просто так ничего не дают. Он весьма удачно играет этот год. Сейчас пошла мода на российских вратарей, все их хотят взять»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
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