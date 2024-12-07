Плющев о том, может ли Капризов привести «Миннесоту» к Кубку Стэнли: «Каким бы ярким Кирилл ни был, одному в НХЛ воевать сложно. Хоккей – игра командная»
Владимир Плющев высказался об игре форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова.
В матче с «Анахаймом» он набрал 3 (1+2) очка.
– Сможет ли Капризов удержать лидерство в бомбардирской гонке?
– У Кирилла предостаточно воли, силы, характера, культуры хоккейной и человеческой. Он спокойно делает свое дело, без всяких выкрутасов, поэтому у него все получается. Кирилл сам получает удовольствие от игры и дает это чувство болельщикам.
– Может ли он привести команду к Кубку Стэнли?
– Хоккей – игра командная, поэтому каким бы Кирилл ярким ни был, ему одному в НХЛ воевать сложно. «Миннесота» преобразилась, тренеры выстраивают игру вокруг Капризова.
В НХЛ люди платят приличные деньги и хотят видеть результат, поэтому задачи наверняка есть, – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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