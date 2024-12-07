Плющев о том, может ли Капризов привести «Миннесоту» к Кубку Стэнли: «Каким бы ярким Кирилл ни был, одному в НХЛ воевать сложно. Хоккей – игра командная»

Владимир Плющев высказался об игре форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова.

В матче с «Анахаймом» он набрал 3 (1+2) очка.

– Сможет ли Капризов удержать лидерство в бомбардирской гонке?

– У Кирилла предостаточно воли, силы, характера, культуры хоккейной и человеческой. Он спокойно делает свое дело, без всяких выкрутасов, поэтому у него все получается. Кирилл сам получает удовольствие от игры и дает это чувство болельщикам.

– Может ли он привести команду к Кубку Стэнли?

– Хоккей – игра командная, поэтому каким бы Кирилл ярким ни был, ему одному в НХЛ воевать сложно. «Миннесота » преобразилась, тренеры выстраивают игру вокруг Капризова.

В НХЛ люди платят приличные деньги и хотят видеть результат, поэтому задачи наверняка есть, – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.