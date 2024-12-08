Зарипов о работе в Госсовете Татарстана: «Мне нравится. Это новое направление, но со своей профессиональной стороны я могу что-то высказать и добавить»
Данис Зарипов высказался о работе в Госсовете Татарстана.
Сейчас бывший форвард «Ак Барса» и «Металлурга» является депутатом Госсовета Республики Татарстан от партии «Единая Россия».
«Пока не могу дать оценку, но мне нравится. Для меня это новое направление, новая жизнь, где нужно учиться и набираться опыта.
Со своей профессиональной стороны я могу что-то высказать и добавить», – сказал Данис Зарипов.
Зарипов о политической карьере: «Сделал выбор и не жалею – надо учиться новому. Это то, чем я не мог позволить себе заниматься во время хоккея»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Бизнес Online»
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