Зарипов о работе в Госсовете Татарстана: «Мне нравится. Это новое направление, но со своей профессиональной стороны я могу что-то высказать и добавить»

Данис Зарипов высказался о работе в Госсовете Татарстана.

Сейчас бывший форвард «Ак Барса » и «Металлурга » является депутатом Госсовета Республики Татарстан от партии «Единая Россия».

«Пока не могу дать оценку, но мне нравится. Для меня это новое направление, новая жизнь, где нужно учиться и набираться опыта.

Со своей профессиональной стороны я могу что-то высказать и добавить», – сказал Данис Зарипов .

Зарипов о политической карьере: «Сделал выбор и не жалею – надо учиться новому. Это то, чем я не мог позволить себе заниматься во время хоккея»