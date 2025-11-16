Макдэвид 2-м в сезоне НХЛ достиг отметки 30 очков, набрав 2+1 в матче с «Каролиной». Он отстает от Маккиннона в гонке бомбардиров на 3 балла, проведя на 2 игры больше
Коннор Макдэвид вторым в сезоне НХЛ достиг отметки 30 очков.
Капитан «Эдмонтона» набрал 3 (2+1) балла за результативность в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:3 ОТ) и стал первой звездой.
На счету 28-летнего канадца стало 30 (9+21) баллов в 20 играх в сезоне.
Он идет на втором месте в гонке бомбардиров лиги и сократил отставание от лидера – Нэтана Маккиннона из «Колорадо» (33 очка в 18 играх, 14+19) – до 3 очков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
