Макдэвид 2-м в сезоне НХЛ достиг отметки 30 очков, набрав 2+1 в матче с «Каролиной». Он отстает от Маккиннона в гонке бомбардиров на 3 балла, проведя на 2 игры больше

Коннор Макдэвид вторым в сезоне НХЛ достиг отметки 30 очков.

Капитан «Эдмонтона » набрал 3 (2+1) балла за результативность в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:3 ОТ) и стал первой звездой.

На счету 28-летнего канадца стало 30 (9+21) баллов в 20 играх в сезоне.

Он идет на втором месте в гонке бомбардиров лиги и сократил отставание от лидера – Нэтана Маккиннона из «Колорадо » (33 очка в 18 играх, 14+19) – до 3 очков.