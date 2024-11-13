Зарипов о политической карьере: «Сделал выбор и не жалею – надо учиться новому. Это то, чем я не мог позволить себе заниматься во время хоккея»

Данис Зарипов рассказал, почему выбрал политическую карьеру после хоккейной.

Сейчас бывший форвард «Ак Барса» и «Металлурга» является депутатом Госсовета Республики Татарстан от партии «Единая Россия».

– Самый насущный вопрос: почему политика, а не хоккей?

– Я ожидал этого вопроса. Одним из первых. Не хочется мне об этом говорить, но на данном этапе я сделал свой выбор. И не жалею о нем. Надо учиться чему-то новому.

Это то, чем я не мог позволить себе заниматься во время хоккея, во время профессиональной карьеры. Теперь появилось время, поступило предложение, и я с удовольствием его принял.

– Как вас приняли в Госсовете Татарстана?

Приняли очень тепло. Я очень уважительно отношусь ко всем, многих знаю. Других знаю заочно. Практически все меня поддерживают и направляют, помогают, советуют. Команда там хорошая, – сказал Данис Зарипов .

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