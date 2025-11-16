Робертсон с хет-триком, Драйзайтль с 73-м победным голом (рекорд «Эдмонтона») при 1+2 и Валльстедт со 2-м шатаутом подряд – звезды дня в НХЛ
Джейсон Робертсон, Леон Драйзайтль и Йеспер Валльстедт – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – вратарь «Миннесоты» Йеспер Валльстедт, засушивший «Анахайм» (2:0) при 28 отраженных бросках. Матч на ноль стал для 23-летнего шведа вторым подряд, он самый молодой голкипер в истории «Уайлд» с таким достижением.
Вторая звезда – форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль с 3 (1+2) очками в матче с «Каролиной» (4:3 ОТ). Гол немецкого нападающего в овертайме стал для него 73-м победным в карьере – он вышел в лидеры «Ойлерс» по этому показателю, обогнав Коннора Макдэвида и Гленна Андерсона (у обоих по 72).
Первая звезда – форвард «Далласа» Джейсон Робертсон с хет-триком в ворота «Филадельфии» (5:1). Американец провел 3-й подряд матч с 3 очками.
