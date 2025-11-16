  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Робертсон с хет-триком, Драйзайтль с 73-м победным голом (рекорд «Эдмонтона») при 1+2 и Валльстедт со 2-м шатаутом подряд – звезды дня в НХЛ
7

Робертсон с хет-триком, Драйзайтль с 73-м победным голом (рекорд «Эдмонтона») при 1+2 и Валльстедт со 2-м шатаутом подряд – звезды дня в НХЛ

Джейсон Робертсон, Леон Драйзайтль и Йеспер Валльстедт – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге. 

Третья звезда – вратарь «Миннесоты» Йеспер Валльстедт, засушивший «Анахайм» (2:0) при 28 отраженных бросках. Матч на ноль стал для 23-летнего шведа вторым подряд, он самый молодой голкипер в истории «Уайлд» с таким достижением. 

Вторая звезда – форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль с 3 (1+2) очками в матче с «Каролиной» (4:3 ОТ). Гол немецкого нападающего в овертайме стал для него 73-м победным в карьере – он вышел в лидеры «Ойлерс» по этому показателю, обогнав Коннора Макдэвида и Гленна Андерсона (у обоих по 72). 

Первая звезда – форвард «Далласа» Джейсон Робертсон с хет-триком в ворота «Филадельфии» (5:1). Американец провел 3-й подряд матч с 3 очками

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
рейтинги
logoДаллас
Гленн Андерсон
logoЛеон Драйзайтль
Йеспер Валльстедт
logoЭдмонтон
logoМиннесота
logoДжейсон Робертсон
рекорды
logoНХЛ
logoКоннор Макдэвид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» в Швеции, «Тампа» примет «Ванкувер», «Миннесота» – «Вегас», «Рейнджерс» против «Детройта»
сегодня, 21:01
Ларионов после 4:3 с «Металлургом»: «Сказал ребятам перед игрой: в СКА много стали говорить о соперниках, забыли свою ДНК. На своей арене мы хозяева»
сегодня, 20:54
«Ак Барс» хочет расстаться с Барабановым. У форварда с зарплатой 95 млн рублей 2+14 и «минус 5» в 26 матчах сезона (Артур Хайруллин)
сегодня, 20:41
Ротенберг не возглавит «Динамо» после отставки Кудашова («Матч ТВ»)
сегодня, 20:13
Ларионов о шайбе сына в ворота «Металлурга»: «Когда носишь известную фамилию, давление сильнее. Его не всегда справедливо критикуют, это часть хоккея»
сегодня, 19:47
Кудашов подтвердил уход с поста тренера «Динамо»: «Это правда. Завтра должна быть четкость»
сегодня, 19:39
Ларионов о 4:3 с «Металлургом»: «СКА не может без стресса, держит в напряжении. Такие матчи нужно уметь переламывать. Потерять легко, найти очень сложно»
сегодня, 18:33
«Динамо» отправило Кудашова в отставку с поста тренера. Вячеслав Козлов назначен исполняющим обязанности («СЭ»)
сегодня, 18:21
Разин о 3:4: «СКА с победой, обидное поражение «Металлурга». Первый гол – некоторые не вошли в игру, второй – глупейший, перевернул ход матча»
сегодня, 17:57
«Большинство игроков «Локомотива» терпеть не могут Хартли. Не думаю, что клуб повторит успех прошлого сезона». Артур Хайруллин о тренере ярославцев
сегодня, 17:47
Ко всем новостям
Последние новости
Популярная игра с хоккейными картами, где можно получить игровой ноутбук. Попробуйте!
18 минут назадТесты и игры
Дишковский о Кузнецове: «Ночами не спал, смотрел, как он разрывал в финальной серии с «Вегасом». А сейчас против него сыграл, необычное чувство»
44 минуты назад
Толчинский о 3:4: «Металлург» перебросал СКА, много моментов было. Против них всегда интересные матчи, в Ледовом хорошая атмосфера»
сегодня, 21:48
Козырев о 4:3 с ЦСКА: «У «Северстали» с ними 6 матчей, три мы проиграли – было важно зацепиться. Проявили характер, победили в овертайме»
сегодня, 21:38
Гатиятулин о 3:7 от «Динамо» Минск: «У «Ак Барса» получалось держать стабильность 2 месяца, эта серия прервалась. В том году у нас тоже были перепады»
сегодня, 21:22
Капитан «Чикаго» Фолиньо пропустит около месяца после попадания шайбы в руку в матче с «Торонто»
сегодня, 21:08
Щитов о СКА и ЦСКА: «Непопадание в плей-офф – неудовлетворительный результат. Они идут на грани, нужно приложить все усилия»
сегодня, 20:27
Шабанов сыграет за «Айлендерс» против «Колорадо». Максим пропустил 12 матчей из-за травмы
сегодня, 20:01
Ги Буше: «Для «Авангарда» потеря Якупова была катастрофичной. Когда такой игрок выбывает, происходит эффект домино, который ломает все»
сегодня, 19:24
Исаков о 2:6 от «Авангарда»: «Результат мог сложиться и в сторону «Торпедо», до начала 3-го периода был нерв. Бойков отыграл весь матч с переломом носа»
сегодня, 19:05