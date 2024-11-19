Морозов о 933 очках Шипачева в КХЛ: «Пусть поднимает планку, чтобы следующему поколению было сложнее его обогнать. Вадим может решать исход матчей до сих пор»
По ходу нынешнего сезона 37‑летний форвард минского «Динамо» стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ. Сейчас на счету Шипачева 933 (293+640) очка в 1012 матчах.
– Что думаете о рекордах Вадима Шипачева?
– Он до сих пор показывает, что может в одиночку решать исход матчей. Вадим молодец, поздравляю его. Он всю свою карьеру играл ярко и результативно.
Совсем недавно думали, что рекорд Сергея Мозякина недосягаем, а уже Вадим побил его. Пусть Шипачев продолжает поднимать эту планку, чтобы следующему поколению было сложнее его обогнать.
– 1500 матчей провести и 1000 очков реально будет набрать?
– Не знаю. Надо смотреть, как он будет готовиться, какие планы у него.
– Легенда российского хоккея?
– Конечно. И Мозякин с Данисом Зариповым тоже легенды – множество рекордов, Мозякин – лучший снайпер нашего хоккея, Зарипов единственный, кто выиграл пять Кубков Гагарина.
Уверен, в будущем у нас тоже будут хоккеисты, которые проведут свои карьеры в КХЛ. Сейчас Илья Каблуков подписал контракт с «Авангардом», ему тоже не так много осталось до отметки в 1000 игр в КХЛ, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.
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