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  • Морозов о 933 очках Шипачева в КХЛ: «Пусть поднимает планку, чтобы следующему поколению было сложнее его обогнать. Вадим может решать исход матчей до сих пор»
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Морозов о 933 очках Шипачева в КХЛ: «Пусть поднимает планку, чтобы следующему поколению было сложнее его обогнать. Вадим может решать исход матчей до сих пор»

Алексей Морозов считает Вадима Шипачева легендой российского хоккея.

По ходу нынешнего сезона 37‑летний форвард минского «Динамо» стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ. Сейчас на счету Шипачева 933 (293+640) очка в 1012 матчах. 

– Что думаете о рекордах Вадима Шипачева?

– Он до сих пор показывает, что может в одиночку решать исход матчей. Вадим молодец, поздравляю его. Он всю свою карьеру играл ярко и результативно.

Совсем недавно думали, что рекорд Сергея Мозякина недосягаем, а уже Вадим побил его. Пусть Шипачев продолжает поднимать эту планку, чтобы следующему поколению было сложнее его обогнать.

– 1500 матчей провести и 1000 очков реально будет набрать?

– Не знаю. Надо смотреть, как он будет готовиться, какие планы у него.

– Легенда российского хоккея?

– Конечно. И Мозякин с Данисом Зариповым тоже легенды – множество рекордов, Мозякин – лучший снайпер нашего хоккея, Зарипов единственный, кто выиграл пять Кубков Гагарина.

Уверен, в будущем у нас тоже будут хоккеисты, которые проведут свои карьеры в КХЛ. Сейчас Илья Каблуков подписал контракт с «Авангардом», ему тоже не так много осталось до отметки в 1000 игр в КХЛ, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoАвангард
logoСергей Мозякин
logoАлексей Морозов
logoДинамо Минск
logoДанис Зарипов
logoИлья Каблуков
logoВадим Шипачев
logoМатч ТВ
logoКХЛ
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