23-летний Валльстедт – самый молодой вратарь «Миннесоты» с 2 подряд играми на ноль. Он отразил 28 бросков «Анахайма» – команда не забила впервые в сезоне

Вратарь «Миннесоты» Йеспер Валльстедт сыграл на ноль дважды подряд.

Вратарь «Миннесоты» Йеспер Валльстедт сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма » (2:0), отразив 28 бросков.

23-летний швед стал самым молодым голкипером в истории «Уайлд» с 2 шатаутами подряд. В своем прошлом матче он засушил «Калгари» (2:0), сделав 36 сэйвов.

Отметим, что для «Дакс» матч без голов стал первым в этом сезоне. В предыдущих 17 играх команда под руководством Джоэла Кенневилла забрасывала хотя бы одну шайбу.