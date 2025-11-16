Демидов сыграл 18:52 в матче с «Бостоном» – личный рекорд в НХЛ. Форвард «Монреаля» остался без очков и бросков в створ, сделав 1 перехват
Иван Демидов сыграл 18:52 в матче с «Бостоном» – личный рекорд в НХЛ.
Форвард «Монреаля» Иван Демидов принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (2:3).
19-летний россиянин провел на льду 18 минут 52 секунды – личный рекорд в лиге и 3-й показатель игрового времени среди форвардов «Канадиенс».
Иван остался без набранных очков и бросков в створ, отметившись 1 перехватом.
В текущем сезоне на счету российского новичка 13 (4+9) баллов в 18 играх при полезности «+2» и среднем времени на льду 14:15.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости