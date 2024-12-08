Президент АКМ: «Хотелось бы зайти в КХЛ со следующего сезона. В ближайшее время решение будет принято. Есть вариант с ареной в Подмосковье или реконструкцией в Туле»

Президент АКМ высказался о желании клуба вступить в КХЛ.

«Тула не просто так обращает на себя внимание. «Академия Михайлова » на протяжении 5-6 лет вела работу, и сегодня мы начинаем видеть ее первые результаты: озвученность в хоккейном мире, инфоповоды о том, что Тула – хоккейный регион.

Намерение АКМ попасть в КХЛ напрашивалось. Теперь у нас несколько молодежных команд, команда по следж-хоккею. На верхушке нашей системы не хватает звездочки в виде команды в КХЛ.

Мысли такие были и раньше, сейчас мы подходим к этому потихоньку. Хотелось бы зайти в КХЛ со следующего сезона. Сейчас же оцениваются все «за» и «против», все возможности: это и арена, и финансовая сторона вопроса. В ближайшее время окончательное решение будет принято.

По поводу арены отвечу так: есть вариант сыграть на другой арене в Подмосковье, а также вариант с реконструкцией действующей арены в Туле. Как только будет принято решение о нашем выходе в КХЛ и игре в Туле, то будет проведена быстрая и очень качественная реконструкция нашей арены в соответствии со всеми нормативами КХЛ », – сказал Александр Ковалев.