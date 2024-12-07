Владелец АКМ о вступлении в КХЛ: «Ковальчук 100% будет с нами – он уже в команде. Наша арена способна вместить 5500 болельщиков, проектировщики работают»
Ранее стало известно, что тульская команда подала заявку на вступление в КХЛ. АКМ занимает девятое место в таблице Olimpbet ВХЛ, набрав 41 очко в 31 матче.
– Тула уже подала официальную заявку на вступление в КХЛ. Но удастся ли вам расширить местный стадион на 3 000 мест? Ведь по регламенту нужно 5 500 зрителей.
– Технически наша арена способна разместить 5 500 болельщиков. Сейчас вопрос в том, что проектировщики над этим работают более детально. Я думаю, мы эту задачу решим. Несущая способность стадиона выдерживает такую аудиторию.
– Сильно ли тульский АКМ будет менять состав под КХЛ? Как сильно надо увеличивать бюджет?
– Бюджет надо увеличивать автоматически. Но мы пока плотно этим вопросом не занимались. Пока только решается, как мы будем играть в КХЛ. И у нас есть наиболее реалистичный вариант. Правда, я не буду пока это озвучивать.
– Нет ли идеи привлечь Илью Ковальчука как фронтмена тульского хоккея? Вы же с ним дружите.
– А мы давно привлекаем больших хоккеистов в Тульскую область благодаря Алексею Геннадьевичу Дюмину.
Ну, а Ковальчук будет с нами, 100%! Он уже в команде. Мы же проводим Кубок Ковальчука. Мы помогаем Твери. У нас с ним выстроены хорошие партнерские отношения, – заявил владелец АКМ Александр Шамсутдинов.
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